المجلس المحلي في بلدة حزة بريف دمشق يُطلق حملة لصيانة وتجهيز عدد من المدارس منذ 42 دقيقة قائمة الصور 1/5 موسم الفليفلة الحمراء… سيدات يصنعن المؤونة ويبعثن الحياة في ريف إدلب بدء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري وصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير سوريا وزوال النظام البائد بمناسبة يوم المرور العالمي، مسير دراجات لشرطة المرور في حلب وتوزيع الورود على السائقين الدفاع المدني أثناء عملها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض جراء الانفجار الذي وقع في إدلب