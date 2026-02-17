جولة لوزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على مراكز الطوارئ في مدينة الشدادي جنوب الحسكة

لليوم الثامن على التوالي.. فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية والأردنية والتركية واللبنانية تكثف جهودها لإخماد الحرائق بريف اللاذقية
قبول طلبات الراغبين بالانتساب لإدارة أمن الحدود والمعابر في قسم شرطة الدانا بإدلب
شرطة مرور دمشق تكثف انتشارها على مفارق الطرقات ومداخل أسواق العاصمة
احتفالية بذكرى تحرير سوريا في بلدة معصران بريف إدلب
من الجو.. آثار الدمار في بلدة معر شمشة بريف إدلب جراء قصف النظام البائد
