وفد هيئة الاستثمار يلتقي وزير الاستثمار الأردني ويطلع على آلية عمل الوزارة تاريخ النشر: 2026/02/15 2:40 مساءً اخر تحديث: 2026/02/15 2:40 مساءً قائمة الصور 1/4 صور لاستقبال أهالي تل براك لرتل قوى الأمن الداخلي أثناء توجهه إلى الحسكة صور لآثار الانفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص مديرية الزراعة في إدلب تطلق حملة تشجيرضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء” بالتعاون مع الدفاع المدن أسواق حلب القديمة تستعيد ألقها بعد التحرير.. لقطات لسوق الحميدية الأثري احتفالية لأبناء الجالية السورية في مقاطعة شمال الراين غرب ألمانيا بمناسبة ذكرى النصر والتحرير صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وفد هيئة الاستثمار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مفوضية اللاجئين تطّلع على أعمال تأهيل مركز التنمية الريفية بريف درعا واحتياجات الوافدين فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 مكرمون في اختتام معرض الكتاب: التكريم علامة على انتقال سوريا من الديكتاتورية إلى رحاب الحرية فبراير 16, 2026 فبراير 17, 2026 “المعرض جسّد معاني سوريا الحقيقية” تصريح وزير الثقافة لـ سانا في ختام معرض دمشق الدولي للكتا فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026 السورية للبترول لـ سانا: معدل التعبئة 170 ألف أسطوانة غاز يومياً وتعزيز المخزون بناقلات جديدة فبراير 16, 2026 فبراير 16, 2026