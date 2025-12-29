تساقط الثلوج في محافظة الحسكة

“ليلى والذئب” على مسرح المركز الثقافي في الأتارب بريف حلب
عودة عدد من مناشر الحجر إلى العمل في ريف إدلب ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي
عرض عسكري للقوات البحرية في محافظة اللاذقية على امتداد الكورنيش الجنوبي للمدينة
استكمال أعمال توسعة وتزفيت الطريق الواصل بين باب الهوى ومعرة مصرين بريف إدلب
في وقفة عيد الأضحى.. مدينة عفرين في حلب تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي على شراء الأضاحي
