المراحل الأخيرة من أعمال إعادة تأهيل الفرن الآلي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب

مشاهد من العرض البصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
انتشار الأمن الداخلي والدفاع المدني في محيط ساحة الساعة بحمص لتأمين المحتفلين بذكرى النصر
انتخابات مجلس الشعب في المركز الانتخابي بمدينة حمص
فعالية شعبية حاشدة لأهالي جبلة رفضاً لدعوات التقسيم وتأكيداً على وحدة الأراضي السورية
معرض دمشق الدولي.. منصة الاقتصاد السوري تعود للحياة بعد توقف لسنوات
