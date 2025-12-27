توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات التدفئة على الأهالي المقيمين في مخيمات ريف إدلب منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/2 انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي احتفالات أهالي محافظة القنيطرة في مدينة السلام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا سانا توثق عودة بعض العائلات إلى منازلهم وقراهم التي هُجروا منها بفعل إجرام النظام البائد توفر مادتي البنزين والمازوت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبتوزيع مساعدات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك حملة تشجير واسعة في حلب وريفها لزراعة 11000 غرسة واستعادة الغطاء النباتي منذ دقيقتان مؤتمر طلابي في الباب يناقش الاعتراف بشهادات الجامعات التركية في الشمال السوري منذ 5 دقائق “نصرنا أعياد”… معرض للحرف التراثية في معلولا بريف دمشق منذ 5 دقائق آرسنال يفوز على برايتون ويتصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم منذ 42 دقيقة