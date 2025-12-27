توزيع مساعدات غذائية ومستلزمات التدفئة على الأهالي المقيمين في مخيمات ريف إدلب

انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي
احتفالات أهالي محافظة القنيطرة في مدينة السلام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
سانا توثق عودة بعض العائلات إلى منازلهم وقراهم التي هُجروا منها بفعل إجرام النظام البائد
توفر مادتي البنزين والمازوت في مدينة معرة النعمان بريف إدلب بعد التحرير
أداء صلاة الفجر في جامع لالا باشا بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
