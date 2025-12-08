أداء صلاة الفجر في جامع الحسن بدمشق بالذكرى الأولى لتحرير سوريا

وصول قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تضم 29 شاحنة إلى جسر مدينة إزرع في طريقها للسويداء
ورشة تدريبية في دمشق لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر
ضمن مبادرة “نبضنا واحد”.. محاضرات علمية وورشات عمل تدريبية نظمتها الجمعية الطبية السورية الألمانية بالتعاون مع مستشفى إدلب الجامعي وكلية الطب بجامعة إدلب
القبض على المجرم أسعد شريف عباس المتورط بانتهاكات بحق المدنيين خلال حكم النظام البائد
بعد سنوات من قصف النظام البائد لأحيائها حملة دير العز تعيد الأمل لأهالي دير الزور
