آثار الدمار في قرية الحبوبة كبير جنوب منبج بريف حلب بعد استهدافها بقذائف الهاون

آثار الدمار في المبنى السكني الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مشروع دمر بدمشق
من استعدادات أهالي مدينة درعا لاستقبال أول عيد بعد التحرير
الاحتفال بإطلاق صندوق التنمية السوري، وفتح باب التبرع لليوم الثاني في طرطوس
لقطات من حفل افتتاح معرض دمشق الدولي بحضور الرئيس أحمد الشرع
بدء نقل المواد المخدرة من الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد إلى مكان مخصص تحضيراً لإتلافها
