لقطات جوية لمدينة صافيتا في ريف طرطوس تظهر نسيجها العمراني المتميز

قائمة الصور 1/4
أفواج الهندسة تواصل عمليات إزالة مخلفات الحرب والألغام التي زرعها النظام البائد
عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالهوية البصرية الجديدة
هكذا بدت حدائق الألعاب في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بمدينة اللاذقية
تراجع منسوب السدود والمياه الجوفية يثير قلق المزارعين في طرطوس
معاون وزير النقل يفتتح دائرة النقل في مدينة معرة النعمان بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك