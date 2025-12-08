استمرار الاحتفالات في مدينة دمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 11 دقيقة قائمة الصور 1/2 حجاج بيت الله الحرام يتوافدون من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وسط أجواء روحانية وإيمانية الأمن العام يلقي القبض على متورطين بجرائم ضد المدنيين في حي التضامن الحرارة حول معدلاتها والطقس خريفي مستقر وفد الخارجية التقني يواصل تقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية السورية في ليبيا مجاناً بمناسبة عيد التحرير… افتتاح مدرستين بدوما وجديدة عرطوز الفضل بريف دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:دمشقعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك زيلينسكي يهنئ سوريا بذكرى التحرير منذ دقيقتان 2 استمرار الاحتفالات في مدينة دمشق في الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 11 دقيقة النائب الأمريكي جو ويلسون يهنئ الشعب السوري في الذكرى الأولى للتحرير منذ 19 دقيقة 4 احتفالات أهالي محافظة القنيطرة في مدينة السلام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا منذ 27 دقيقة