تجمع حشود من أهالي حي الميدان بدمشق لانطلاق مسير باتجاه ساحة الأمويين منذ 14 دقيقة قائمة الصور 1/2 ضمن مبادرة "حماة تنبض من جديد".. انطلاق حملة لغرس 8000 غرسة تحت عنوان "شوارعنا الخضراء" قرى وبلدات ريف حلب الشمالي ينظمون احتفالاً في مدينة أعزاز بمناسبة ذكرى النصر والتحرير الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 31 من تشرين الأول 2025 التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حملة "باب الخير لأهل الخير" في مدينة الباب بريف حلب سوريون في النمسا ينظمون حملة لجمع التبرعات.. بالتزامن مع حملة "دير العز"