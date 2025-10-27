لقطات لسيارة الشرطة التي انفجرت بعبوة ناسفة في مدينة بانياس واقتصار الأضرار على الماديات منذ ساعة واحدة قائمة الصور 1/3 إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب استقبال أهالي قطاع غزة لمئات الأسرى الفلسطينيين بعد تحررهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي محافظ إدلب محمد عبدالرحمن يستقبل الشيخ والداعية الفلسطيني محمود الحسنات الوسوم:بانياسسيارة الشرطةعبوة ناسفة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مبادرة في اللاذقية لتحسين خدمات رعاية حديثي الولادة ورفع كفاءة الكوادر الطبية منذ 18 ثانية انطلاق فعالية “تراث وأثر” في مدينة الحفّة لإحياء التراث المحلي ومكانة الحرف اليدوية منذ 9 دقائق اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي يبحث فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار والتنمية منذ 12 دقيقة مرفأ طرطوس يستقبل شحنة ترانزيت “عجول حيّة” من البرازيل إلى العراق منذ 15 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: