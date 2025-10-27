لقطات لسيارة الشرطة التي انفجرت بعبوة ناسفة في مدينة بانياس واقتصار الأضرار على الماديات

قائمة الصور 1/3
إدارة العمليات العسكرية تشارك قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية
فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك
لقطات من حفل تكريم مصابي وأهالي شهداء معركة ردع العدوان الذي نظمته وزارة الدفاع في المركز الثقافي بمدينة إدلب
استقبال أهالي قطاع غزة لمئات الأسرى الفلسطينيين بعد تحررهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي
محافظ إدلب محمد عبدالرحمن يستقبل الشيخ والداعية الفلسطيني محمود الحسنات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك