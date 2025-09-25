حجم الدمار في مشفى جسر الشغور بريف إدلب جراء قصف النظام البائد منذ دقيقتان قائمة الصور 1/7 مديرية التربية والتعليم في حلب تشكل لجاناً للإحصاء وإجراء المقابلات مع العاملين في القطاع التربوي وإدخال البيانات الخاصة بهم أسواق بنش في إدلب.. أجواء رمضانية وحركة تجارية لافتة في رابع أيام شهر رمضان المبارك بدء توافد أهالي حلب إلى ساحة سعد الله الجابري للمشاركة بإطلاق صندوق التنمية السوري فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها على أسواق مدينة حلب لضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار، مع اقتراب عيد الفطر المبارك من مؤتمر “سكريبت” الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت شعار “مؤثرون من أجل سوريا” في حلب الوسوم:ريف إدلبمشفى جسر الشغور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 7 حجم الدمار في مشفى جسر الشغور بريف إدلب جراء قصف النظام البائد منذ دقيقتان مخيمات خربة الجوز في ريف إدلب، واقع معيشي صعب للأهالي وأمنيات بالعودة منذ 5 دقائق انطلاق معرض “سيريا بيلد” للبناء غداً بدمشق بمشاركة شركات محلية ودولية واسعة منذ 9 دقائق انخفاض أسعار الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية المحلية منذ 13 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: