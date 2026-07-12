تشييع 3 أشقاء توفوا أمس في حادثة غرق العبّارة التي كانوا على متنها في نهر الفرات بدير الزور تاريخ النشر: 2026/07/12 8:16 مساءً اخر تحديث: 2026/07/12 8:16 مساءً قائمة الصور 1/4 لقطات من حقول القمح في ريف القنيطرة.. والسنابل أصبحت جاهزة للحصاد فرق الدفاع المدني السوري تقدم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين السوريين العائدين من لبنان استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص يوم حقلي علمي حول القطن السوري بإشراف مركز البحوث العلمية الزراعية في إدلب مركز التسوية في حي الزهراء بمدينة حمص يستقبل عناصر النظام البائد لتسوية أوضاعهم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:تشييع ثلاثة أشقاءدير الزورنهر الفرات مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 4 تشييع 3 أشقاء توفوا أمس في حادثة غرق العبّارة التي كانوا على متنها في نهر الفرات بدير الزور يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 منتدى الأعمال السوري – الأمريكي ينطلق غداً في دمشق لاستكشاف الفرص الاستثمارية يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 مشاهد من عبور الآليات والأهالي على الجسر الحربي العائم بدير الزور يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026 القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية يوليو 12, 2026 يوليو 12, 2026