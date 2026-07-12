تشييع 3 أشقاء توفوا أمس في حادثة غرق العبّارة التي كانوا على متنها في نهر الفرات بدير الزور

قائمة الصور 1/4
لقطات من حقول القمح في ريف القنيطرة.. والسنابل أصبحت جاهزة للحصاد
فرق الدفاع المدني السوري تقدم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين السوريين العائدين من لبنان
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص
يوم حقلي علمي حول القطن السوري بإشراف مركز البحوث العلمية الزراعية في إدلب
مركز التسوية في حي الزهراء بمدينة حمص يستقبل عناصر النظام البائد لتسوية أوضاعهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك