تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك منذ 27 ثانية قائمة الصور 1/6 انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي أسواق الخضار والفواكه في حمص تشهد ازدحاماً مع الانخفاض بالأسعار واقتراب حلول عيد الفطر المبارك البدء بتأهيل قسم عمليات الجراحة العامة بمشفى حماة الوطني القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إخماد الحرائق في منطقة بيت ياشوط بريف جبلة الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريحماة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك منذ 27 ثانية تحديد موعد القمة المرتقبة بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة منذ دقيقة واحدة معسكر مغلق لمنتخب سوريا للجودو استعداداً للمشاركات الخارجية منذ 7 دقائق حركة نشطة في أسواق القرطاسية.. شراء حسب الحاجة وتفاوت ملحوظ في الأسعار منذ 15 دقيقة النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: