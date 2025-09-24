تجمع لأهالي حماة في ساحة العاصي أثناء إلقاء الرئيس الشرع كلمته في نيويورك

انفجار عبوة ناسفة في منطقة المزة 86 بدمشق استهدفت أحد عناصر الأمن الداخلي
أسواق الخضار والفواكه في حمص تشهد ازدحاماً مع الانخفاض بالأسعار واقتراب حلول عيد الفطر المبارك
البدء بتأهيل قسم عمليات الجراحة العامة بمشفى حماة الوطني
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إخماد الحرائق في منطقة بيت ياشوط بريف جبلة
