مراسم رفع علم الجمهورية العربية السورية على دوار الجامعة في محافظة اللاذقية. تاريخ النشر: 2026/07/17 7:13 مساءً اخر تحديث: 2026/07/17 7:13 مساءً قائمة الصور 1/6 انطلاق معرض العودة إلى المدارس في اللاذقية بتخفيضات حتى 50 بالمئة وصول المرضى والمصابين من مشفى حلب للأمراض الداخلية إلى مشفى الرازي بعد استهدافه من تنظيم قسد توافد الزوار إلى معرض دمشق الدولي للكتاب لمتابعة فعاليات يومه الثاني أزهار الخوخ والدراق تزين بساتين قرية الكسرات في ريف الرقة الجنوبي لقطات من سوق البزورية في دمشق مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إنزال علم الجمهورية العربية السوريةاللاذقية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 مراسم رفع علم الجمهورية العربية السورية على دوار الجامعة في محافظة اللاذقية. يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026 مقتل شاب بانفجار لغم جنوب شرقي مدينة الضمير بريف دمشق يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026 شركتان صينيتان تبرمان اتفاقيات لشراء 95 طائرة “إيرباص” يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026 الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولة تنفيذية وشركات روسية لتورطها في تصنيع المسيّرات يوليو 17, 2026 يوليو 17, 2026