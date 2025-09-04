لقطات من حفل إطلاق صندوق التنمية السوري في قلعة دمشق

اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري ‏تعقد جلسة حوارية في ‏حماة
محافظة إدلب ووزارة الطوارئ تطلقان حملة لإزالة الأنقاض وفتح الطرقات في بلدة معرشورين
قوات الأمن العام تنفذ حملة لنزع السلاح العشوائي في بلدة دير البخت بريف درعا الشمالي، وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون
بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور أمجد بدر ومحافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد، إقامة ندوة بعنوان الممارسات الجيدة لتلقيح النخيل، ضمن سلسلة ندوات تهدف لتطوير الواقع الزراعي في المحافظة
استمرار توافد الأهالي في درعا لتقديم واجب العزاء بشهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي
