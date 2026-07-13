تركيا: انعقاد مجلس الشعب يتماشى مع الحقوق والتطلعات المشروعة للسوريين

ossoVZZi 02 2 تركيا: انعقاد مجلس الشعب يتماشى مع الحقوق والتطلعات المشروعة للسوريين

أنقرة-سانا

أكدت تركيا أنّ انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب أمس الأحد، يشكل “خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في سوريا، بما يتماشى مع الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب السوري، وترسيخ السيادة الشعبية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان على موقعها الإلكتروني: “نرحب بهذه الخطوة ونؤمن بأن مجلس الشعب، الذي يضم مختلف شرائح المجتمع السوري، سيسهم إسهاماً قيماً في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد من خلال الحكم التشاركي، وسيؤدي دوره التشريعي بفعالية، ما سيسهم في رسم مستقبل البلاد”.

وأكدت الوزارة، أن تركيا “ستواصل دعم الشعب السوري في سعيه نحو مستقبل مزدهر على أساس وحدة سوريا وسلامتها”.

وكان مجلس الشعب عقد أمس الأحد، أولى جلساته بعد التحرير، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس ‏اللجنة العليا لانتخابات ‌‏المجلس محمد الأحمد، وعدد من الوزراء‎.‎

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