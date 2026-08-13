مياه الحسكة: وضع محطة تحلية مياه الشرب في ناحية مركدا بالخدمة

الحسكة-سانا

وضعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة اليوم الخميس، محطة تحلية مياه الشرب في ناحية مركدا بريف المحافظة الجنوبي بالخدمة، وذلك في إطار الجهود لتعزيز واقع مياه الشرب وتأمين مياه آمنة ونظيفة للأهالي في المنطقة والتجمعات السكانية المحيطة بها.

وأوضح مدير عام الشركة فرحان العويس في تصريح لمراسل سانا، أن المحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 أمتار مكعبة من المياه الصالحة للشرب في الساعة، مبيناً أنها ستسهم في تأمين مياه الشرب لنحو 15 ألف نسمة من أهالي مركدا والتجمعات السكانية المحيطة بها.

وأشار العويس إلى أن تنفيذ المحطة تم بالتعاون بين الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة “كير”، بهدف دعم قطاع مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، ولا سيما في المناطق التي تواجه صعوبات في تأمين مصادر مياه آمنة ومستقرة.

ولفت إلى أنه تم تركيب خزانات رئيسية بالقرب من المحطة، بحيث تُعبّأ بالمياه وتُضخ عبر شبكة إلى مجموعة من الخزانات الموزعة في ناحية مركدا، بما يتيح للمواطنين تعبئة مياه الشرب منها.

وأكد أن توزيع الخزانات جرى وفق الكثافة السكانية في الناحية، بما يضمن وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي، إضافة إلى إتاحتها للسكان في التجمعات المحيطة بالمنطقة.

وتعتبر هذه المحطة هي الأولى من نوعها في المنطقة، التي كانت تعتمد خلال الفترة الماضية على الصهاريج لنقل المياه وتأمين احتياجات الأهالي من مياه الشرب.

يُذكر أن ناحية مركدا والتجمعات السكانية المحيطة بها كانت تتغذى سابقاً بمياه الشرب عبر خط الجر القادم من بلدة الصور عند الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، وهو جزء من مشروع إرواء المنطقة الجنوبية الممتد من نهر الفرات باتجاه الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة، إلا أن الاستفادة من هذا الخط توقفت نتيجة أعمال التخريب والتعديات التي طالت أجزاء منه على امتداده بين محافظة دير الزور ومنطقة الصور، ما أدى إلى انقطاع الضخ وصعوبة تأمين مياه الشرب للأهالي.