واشنطن-سانا

طور مهندسون في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو الأمريكية روبوتاً مرناً سداسي الأرجل، يحقق سرعة تصل إلى 4.72 أمتار في الثانية، ليكون الأسرع من نوعه بين الروبوتات المصنوعة بالكامل من مواد لينة، ويتميز بقدرته على الحركة فوق تضاريس متنوعة والسباحة والتنقل تحت الماء، دون استخدام أي مكونات إلكترونية.

ووفق بحث نشره الفريق في مجلة «ساينس روبوتيكس» (Science Robotics) العلمية أمس الأربعاء، يعتمد الروبوت في حركته على الهواء المضغوط ونظام داخلي من الحجرات والصمامات والأنابيب، ويُصنع بالكامل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من مادة واحدة، ما يجعله نموذجاً للروبوتات المرنة التي تجمع بين السرعة وبساطة التصميم.

ويعمل الروبوت من خلال تدفق الهواء المضغوط عبر شبكة من الحجرات والصمامات الداخلية، التي تنظم حركة أرجله الست، بدلاً من المحركات الكهربائية والدوائر الإلكترونية، فيما طور الباحثون بنيته الداخلية لتتحمل ضغوطاً أعلى وتتيح تدفق الهواء بسرعة أكبر، بما يسهم في زيادة سرعته وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

واستلهم الفريق تصميمه من مبدأ محركات البخار المركبة، التي توزع الطاقة عبر مراحل متعددة لتعزيز كفاءة استخدامها، إذ يمر الهواء المضغوط أولاً عبر حجرات صغيرة عالية الضغط لتشغيل الصمامات، ثم ينتقل إلى حجرات أكبر منخفضة الضغط لتحريك الأرجل، ما يرفع سرعة الروبوت بأكثر من مئة ضعف مقارنة بنموذجه الأول الذي طور عام 2022، ولم تتجاوز سرعته حينها أربعة سنتيمترات في الثانية.

وأظهرت الاختبارات قدرة الروبوت على الحركة فوق أسطح متنوعة، شملت الخرسانة والحصى والعشب والرمال ونشارة الخشب، إضافة إلى اجتياز التضاريس وصعود السلالم والنزول عليها، والسباحة والعمل تحت الماء.

ورغم هذه الإمكانات، لا يزال الروبوت يعتمد على مصدر خارجي للهواء المضغوط، ويخطط الباحثون لتطوير نسخ أكثر استقلالية باستخدام مصادر هواء محمولة، بما يوسع إمكانات استخدامه مستقبلاً في استكشاف البيئات القاسية والمناطق ذات الإشعاع المرتفع والمجالات المغناطيسية القوية، وفي عمليات الإنقاذ والاستكشاف الفضائي.