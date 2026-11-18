بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن المبالغة في توقع ردود الفعل السلبية من الآخرين، قد تدفع الإنسان إلى اتخاذ قرارات لا تنسجم مع رغباته أو قناعاته، تجنباً للانتقاد أو إثارة استياء المحيطين به.

وذكرت مجلة «Frontiers in Psychology» العلمية، في دراسة نُشرت أمس الثلاثاء، أن باحثين من جامعة تشوفو للمعلمين في الصين وجدوا أن توقع استياء الآخرين يؤثر في خيارات الأفراد، وقد يدفعهم إلى تفضيل بدائل يعتقدون أنها تحميهم من اللوم والانتقاد، حتى إن لم تكن الأنسب لهم.

واعتمد الباحثون على أربع تجارب إلكترونية لدراسة هذه الظاهرة، وأظهرت نتائجها أن المشاركين يميلون إلى المبالغة في تقدير ردود الفعل السلبية التي قد تصدر عن الآخرين تجاه قراراتهم، الأمر الذي يزيد احتمال اختيارهم خيارات يتوقعون أنها ستجنبهم الاستياء.

وبيّنت النتائج أن هذا السلوك قد يظهر في مواقف الحياة اليومية، مثل موافقة الشخص على طلب لا يرغب فيه خشية إزعاج الآخرين، أو تجنب اتخاذ قرار يراه مناسباً خوفاً من اعتراض المحيطين به، أو الامتناع عن التعبير عن رأيه خشية التعرض للانتقاد.

وأظهرت التجارب أيضاً أن اطلاع المشاركين على ردود الفعل الفعلية للآخرين، يساعد على تصحيح توقعاتهم، ويؤثر في خياراتهم، ما يشير إلى أن التصورات المسبقة عن مواقف الآخرين قد تكون أكثر سلبية من ردود أفعالهم الحقيقية.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية التمييز بين ردود الفعل التي يتوقع الإنسان حدوثها وتلك التي يواجهها فعلياً، إذ قد يساعد ذلك على الحد من تأثير الخوف من التقييم الاجتماعي في قراراته اليومية، ويمنحه مساحة أكبر لاختيار ما يتوافق مع قناعاته ورغباته.