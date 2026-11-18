أنقرة-سانا

تستقطب حديقة استوائية للفراشات اهتمام زوار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، إذ تضم نحو 20 ألف فراشة من عشرة أنواع مختلفة، ضمن بيئة تحاكي موائلها الطبيعية، أقيمت على مساحة تبلغ 2600 متر مربع في موقع المؤتمر.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، أن بلدية سلجوقلو أقامت الحديقة في أنطاليا بوصفها نسخة مماثلة لحديقة الفراشات الاستوائية الشهيرة في مدينة قونية، بهدف التعريف بهذا المعلم السياحي أمام المشاركين والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتنتمي الفراشات المعروضة إلى أنواع استوائية قادمة من مناطق مختلفة، بينها الفلبين وكينيا وكوستاريكا وبنما، وقد جُهزت الحديقة بالنباتات الاستوائية والظروف الملائمة لحركتها، بما يتيح للزوار مشاهدتها عن قرب والتعرف على تنوعها وأشكالها.

ولا يقتصر الهدف من إقامة الحديقة على تقديم تجربة بصرية وترفيهية، بل يتعداه إلى نشر الوعي البيئي، إذ يتعرف الزوار على دور الفراشات في التوازن البيئي، وأهمية التنوع الحيوي وحماية الموائل الطبيعية، ولا سيما أن هذه الكائنات تتأثر بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي.

وتسعى المبادرة، إلى جانب تعزيز الوعي بقضايا البيئة والطبيعة، إلى الترويج لمدينة قونية ومعالمها السياحية، من خلال نقل أحد أبرز مقاصدها الطبيعية إلى منصة دولية تستقطب مشاركين من دول العالم، في تجربة تجمع بين السياحة والتثقيف البيئي.

وبدأ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» في 9 تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الـ 20 منه في مدينة أنطاليا التركية، ويشارك فيه قادة ومسؤولون حكوميون وممثلون عن الدول والمنظمات الدولية، إلى جانب خبراء وعلماء ومؤسسات بيئية واقتصادية.