بكين-سانا

أطلقت شركة «علي بابا» الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «Qwen4-Max»، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق النماذج المتقدمة، ومنافسة النماذج التي تطورها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل»، مع التركيز على خفض تكاليف التشغيل وتحسين معايير الأمان.

وذكرت شركة «علي بابا كلاود»، في إعلان نشرته على موقعها الرسمي أول أمس، أن النموذج الجديد يضم نحو 2.4 تريليون معامل، لكنه يستخدم 71 مليار معامل فقط لكل رمز تتم معالجته، وهي آلية تهدف إلى الاستفادة من قدراته مع تقليل الموارد الحاسوبية اللازمة لتشغيله.

وأوضحت الشركة أن متوسط تكلفة تنفيذ المهمة الواحدة، وفق معيارها الداخلي «Work360»، انخفض من 4.43 دولارات في الإصدار السابق «Qwen3.8-Max» إلى 1.67 دولار في الإصدار الجديد، أي بنسبة تراجع بلغت 62 بالمئة، كما يحتاج النموذج إلى عدد أقل من الرموز يصل إلى 35 بالمئة لتنفيذ المهمة نفسها.

وتبلغ تكلفة استخدام «Qwen4-Max» عبر واجهة البرمجة API نحو 1.50 دولار لكل مليون رمز إدخال، و4.50 دولارات لكل مليون رمز إخراج، وفقاً للبيانات التي نشرها فريق Qwen، فيما تتفاوت أسعار النماذج المنافسة بحسب الإصدار ونوع الاستخدام.

وأكدت «علي بابا» أن خفض التكلفة ليس الهدف الوحيد من تطوير النموذج، إذ ركزت أيضاً على تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني وكتابة الأكواد البرمجية الآمنة، من خلال تنقية بيانات التدريب والاحتفاظ بالمواد التي تساعد على اكتشاف الثغرات الأمنية ومعالجتها، مع استبعاد البيانات التي قد تعزز القدرات الهجومية.

وأشارت الشركة إلى أن نتائج اختبارات كتابة الأكواد أظهرت تحسناً في أداء النموذج، إذ ارتفعت نسبة نجاحه في اختبار «Last Secure Code Bench» من 22 بالمئة إلى 31.8 بالمئة، كما أجرت تدريبات متخصصة لتعزيز قدرته على التعامل الآمن مع المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وفي تقييمها لمستوى الأمان، قالت الشركة: إنها لم ترصد قدرات يمكن أن تشكل مخاطر واسعة النطاق على الأمن السيبراني، إلا أن هذه النتائج تستند إلى اختبارات داخلية، ولم يخضع النموذج بعد لتقييمات مستقلة من فرق متخصصة في محاكاة الهجمات الإلكترونية.

ويتوفر النموذج عبر واجهة البرمجة API ومنصة QwenCloud، إضافة إلى تطبيقات Qwen Work وQoder وQwen Studio، فيما تعتزم الشركة طرح إصدارات أصغر مفتوحة المصدر من عائلة Qwen4 خلال الفترة المقبلة.