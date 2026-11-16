كيف يؤثر فيتامين C في تكوّن بعض المركبات الكيميائية أثناء الهضم؟

أوتاوا-سانا

توصل باحثون من جامعة واترلو الكندية إلى أن فيتامين C قد يحد من تكوّن مركبات كيميائية يحتمل أن تكون مسرطنة داخل المعدة، نتيجة التفاعلات التي تحدث أثناء هضم الأطعمة المحتوية على النترات والنتريت، ما يسلط الضوء على دور مكونات النظام الغذائي في التأثير على هذه التفاعلات.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي، أمس الأحد، أن الدراسة المنشورة في مجلة «Journal of Theoretical Biology» اعتمدت على نموذج رياضي لمحاكاة التفاعلات الكيميائية في الجهاز الهضمي، وأظهرت أن وجود فيتامين C قد يثبط عملية كيميائية تُعرف باسم «النترزة»، التي تؤدي إلى تكوّن مركبات يُشتبه في ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن النترات والنتريت توجدان في عدد من الأطعمة، ولا سيما اللحوم المصنعة، كما توجدان بصورة طبيعية في الخضراوات وبعض المحاصيل الزراعية، ويمكن أن تتحولا داخل المعدة إلى مركبات أخرى نتيجة تفاعلات كيميائية تتأثر بمكونات الغذاء.

وبيّنت نتائج النموذج أن تأثير هذه المركبات لا يعتمد على وجودها وحده، بل يتأثر أيضاً بمكونات النظام الغذائي المصاحبة لها، ولا سيما مضادات الأكسدة مثل فيتامين C، الذي قد يحد من التفاعلات المسؤولة عن إنتاج بعض النواتج الكيميائية الضارة المحتملة.

وشملت المحاكاة عدة أجزاء من الجسم، بينها الغدد اللعابية والمعدة والأمعاء الدقيقة وبلازما الدم، بهدف تتبع انتقال النترات والنتريت والتحولات الكيميائية التي تطرأ عليهما خلال عملية الهضم.

وأظهرت النتائج أن تناول فيتامين C بالتزامن مع الأطعمة المحتوية على النترات والنتريت قد يقلل من تكوّن نواتج عملية النترزة، وهو ما قد يساعد على تفسير اختلاف نتائج الدراسات السابقة بشأن العلاقة بين هذه المركبات ومخاطر الإصابة بالسرطان.

ولفت الباحثون إلى أن بعض الخضراوات الورقية، مثل السبانخ، تحتوي بصورة طبيعية على النترات وفيتامين C معاً، الأمر الذي قد يحد من التفاعلات الكيميائية غير المرغوبة داخل الجهاز الهضمي، ويوفر تفسيراً محتملاً لبعض الفوائد الصحية المرتبطة بتناول الأطعمة النباتية.

كما تناولت الدراسة تأثير توقيت استهلاك فيتامين C، وأشارت نتائج النموذج الرياضي إلى أن تناوله بعد الوجبات قد يسهم في الحد بدرجة معتدلة من تكوّن نواتج النترزة، ولا سيما بعد تناول أطعمة غنية بالنترات والنتريت.

وتوفر هذه النتائج أداة لفهم التفاعلات الكيميائية المرتبطة بالنظام الغذائي داخل الجهاز الهضمي، فيما يرى الباحثون أن مواصلة الدراسات قد تساعد على تحديد العوامل الغذائية المؤثرة في تكوّن المركبات المرتبطة بمخاطر الإصابة بالسرطان.

ويوجد فيتامين C بصورة طبيعية في العديد من الفواكه والخضراوات، ولا سيما الحمضيات كالبرتقال والليمون، والفراولة والكيوي والفليفلة الحلوة والبروكلي والسبانخ، ويُعد من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم لدعم جهاز المناعة والمساهمة في تكوين الكولاجين وحماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.