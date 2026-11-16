آبل تحسِّن تطبيق الرسائل.. أدوات جديدة للمحادثات الجماعية والخصوصية

واشنطن-سانا

أدخلت شركة آبل مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة على تطبيق الرسائل في هواتف آيفون، شملت تخصيص المحادثات وإدارة المجموعات وتصنيف الرسائل، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعل بين المستخدمين وتعزيز كفاءة التطبيق وأمانه.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني المتخصص في متابعة أخبار منظومة Apple في تقرير نشره أمس الأحد، أن هذه الإضافات جاءت عبر تحديثات نظامي التشغيل «iOS 26» و«iOS 27»، وتضمنت أدوات جديدة لتخصيص المحادثات وتنظيمها، وتحسين أداء التطبيق وإضافة مزايا تسهل التواصل بين مستخدمي أجهزة آبل وأندرويد.

ومن أبرز هذه الميزات إمكانية تعيين خلفيات مخصصة للمحادثات الفردية والجماعية، وإظهار مؤشرات الكتابة في المجموعات لمعرفة متى يبدأ أحد المشاركين بكتابة رسالة، فضلاً عن دعم خدمة «Apple Cash» لإرسال الأموال واستلامها وتقاسم النفقات بين أفراد المجموعة.

وأتاحت التحديثات أيضاً إنشاء استطلاعات للرأي داخل المحادثات، ما يساعد المشاركين على اختيار مواعيد اللقاءات أو تحديد أماكنها واتخاذ القرارات المشتركة، كما يمكن لميزات الذكاء الاصطناعي اقتراح إنشاء استطلاع تلقائياً عندما يستدعي سياق المحادثة ذلك، على الأجهزة المدعومة.

وفي مجال تنظيم الرسائل، أضافت آبل خيارات لتصنيف الرسائل الواردة ضمن فئات تشمل المرسلين غير المعروفين والمعاملات والعروض الترويجية والرسائل المزعجة، ما يسهل الوصول إلى الرسائل المهمة والحد من المحتوى غير المرغوب فيه.

وشملت تحسينات نظام «iOS 27» معالجة عدد من المشكلات التقنية، إذ أصبح التطبيق يعيد محاولة إرسال الرسائل التي تعذَّر تسليمها تلقائياً، مع تحسين إرسال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل المتتابعة، وتسريع تحميل المحادثات ومزامنة البيانات بين أجهزة المستخدم.

كما عززت الشركة استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيق من خلال اقتراح إجراءات سريعة تستند إلى مضمون المحادثات، مثل إنشاء تذكير أو تدوين ملاحظة، إلى جانب تطوير الردود الذكية لتقديم اقتراحات تتناسب بصورة أكبر مع أسلوب المستخدم في الكتابة.

وفي إطار تحسين التواصل مع أجهزة أندرويد، وسعت آبل دعم معيار المراسلة «RCS»، بإضافة إمكانات تشمل الردود المباشرة على رسائل محددة والتفاعل معها باستخدام الرموز التعبيرية، فضلاً عن دعم التشفير التام بين الطرفين، بما يوفر مستوى أعلى من الخصوصية في المحادثات بين النظامين.

وتعكس هذه التحديثات توجه آبل نحو توسيع وظائف تطبيق الرسائل، عبر الجمع بين أدوات التواصل اليومية والذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والحماية، بما يجعل إدارة المحادثات أكثر مرونة وسهولة للمستخدمين.