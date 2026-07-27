باحثون يطورون روبوتاً مائياً مستوحى من العنكبوت لدعم عمليات الإنقاذ

بكين وواشنطن-سانا

طوّر باحثون من معهد شنتشن للذكاء الاصطناعي والروبوتات في الصين، بالتعاون مع معهد ستيفنز للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، روبوتاً مائياً مستوحى من حركة العنكبوت، يمكنه تتبع الأشخاص المعرضين لخطر الغرق والمساعدة في عمليات الإنقاذ المائي.

وذكر موقع Tech Xplore المتخصص بأخبار التكنولوجيا والعلوم التطبيقية أول أمس، أن الروبوت، الذي يحمل اسم QuadBoat، صُمم كمركبة سطحية غير مأهولة لمساندة فرق البحث والإنقاذ في تحديد مواقع الضحايا وانتشالهم، متجاوزاً محدودية كثير من الأنظمة الروبوتية الحالية التي تقتصر على الوصول إلى الأشخاص من دون تنفيذ عملية الإنقاذ.

واستوحى الباحثون تصميم الروبوت من عناكب الصيد القادرة على الحركة فوق سطح المياه بفضل أرجلها الطويلة المقاومة للماء، التي توزع الوزن وتستفيد من خاصية التوتر السطحي.

وأوضح الفريق البحثي أن سرعة انتشال الضحايا تعد عاملاً حاسماً في زيادة فرص النجاة، مشيراً إلى أن معظم الدراسات السابقة ركزت على الوصول إلى الأشخاص في المياه، بينما يستهدف الروبوت الجديد تنفيذ مرحلة الانتشال أيضاً.

وأظهرت التجارب الأولية قدرة الروبوت على تنفيذ مسارات محددة، وتتبع أهداف عائمة، والتقاط أجسام من سطح المياه، ما يعزز إمكاناته للاستخدام في مهام البحث والإنقاذ مستقبلاً.

يذكر أن الروبوت يتكون من هيكل مركزي وأربعة أرجل، ويعتمد على خوارزميات تحكم متخصصة لتنظيم حركة الأرجل وتوجيهه بدقة، إلى جانب أنظمة تساعده في الحفاظ على التوازن والاستقرار أثناء الحركة فوق سطح الماء.