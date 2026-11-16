الألياف الغذائية.. دور في حماية الأمعاء وتعزيز إنتاج مركبات مفيدة

واشنطن-سانا

أظهرت دراستان علميتان حديثتان أجراهما باحثون من جامعة برينستون الأمريكية، أن نقص الألياف الغذائية قد يدفع بكتيريا الأمعاء إلى استهلاك الطبقة المخاطية التي تحمي جدران الأمعاء، ما قد يؤثر في سلامة الحاجز المعوي ويغير طبيعة المركبات التي تنتجها هذه البكتيريا، في حين تساعد الألياف وبعض البروتينات النباتية غير القابلة للهضم على تعزيز إنتاج مركبات أيضية مفيدة.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الإثنين أن الدراستين، اللتين قادهما عالما الأحياء الجزيئية جينا أبو سليم وجوشوا رابينوفيتز، ونُشرت نتائجهما في دوريتي «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم» (PNAS) و«نيتشر ميتابوليزم»، تناولتا تأثير مكونات الغذاء النباتي في نشاط ميكروبات الأمعاء والعمليات الأيضية المرتبطة بها.

وركز الباحثون على مستقلبات الفينول، وهي مركبات تنتج عن تفاعل بكتيريا الأمعاء مع بعض الأحماض الأمينية، ولا سيما التيروزين والفينيل ألانين، ودرسوا كيفية تأثير الألياف والبروتينات النباتية غير القابلة للهضم في إنتاج هذه المركبات وتوازنها.

وأظهرت التجارب أن الألياف، إلى جانب فئة من البروتينات النباتية غير القابلة للهضم أطلق عليها الباحثون اسم «البروتينات الشبيهة بالألياف» (Prif)، تسهم في توجيه النشاط الأيضي لبكتيريا الأمعاء نحو إنتاج مركبات ذات خصائص مفيدة للصحة، بدلاً من مركبات قد تكون ضارة.

وبيّنت النتائج أن نقص هذه المكونات الغذائية قد يدفع بعض البكتيريا إلى الاعتماد على الطبقة المخاطية المبطنة للأمعاء مصدراً بديلاً للغذاء، الأمر الذي قد يضعف الحاجز الواقي للأمعاء ويؤثر في التوازن الميكروبي داخلها.

وكشفت الدراستان أيضاً أن بعض المستقلبات التي كان يُعتقد سابقاً أن بكتيريا الأمعاء هي المصدر الوحيد لإنتاجها، يمكن أن تتكون في خلايا وأنسجة أخرى خارج الجهاز الهضمي، ومن بينها مركبا «إندول-3-لاكتات» و«إندول-3-أسيتات».

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج توسع فهم العلاقة بين النظام الغذائي والميكروبيوم المعوي والعمليات الأيضية في الجسم، وقد تساعد في تطوير استراتيجيات غذائية وعلاجية تستهدف تحسين الصحة الأيضية والحد من مخاطر بعض الأمراض.

وأكدت النتائج أهمية تناول الأطعمة النباتية الغنية بالألياف والمكونات البروتينية غير القابلة للهضم، لدورها في دعم التوازن الميكروبي المعوي والمساهمة في إنتاج مركبات مفيدة للجسم.

ويعتزم الباحثون إجراء دراسات إضافية على البشر لتحديد تأثير التغيرات الغذائية في إنتاج المستقلبات بمرور الوقت، ودراسة إسهام الخلايا والأنسجة خارج الأمعاء في إنتاج المركبات المرتبطة بالصحة.