أفلام بلغة الإشارة.. آبل تضيف ميزة جديدة للمشاهدين من ذوي الإعاقة السمعية

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «آبل» ميزة جديدة على منصتها للبث «Apple TV»، تتيح للمشاهدين الصم وضعاف السمع متابعة الأفلام من خلال مترجم لغة إشارة يظهر على الشاشة بالتزامن مع عرض العمل، في خطوة تهدف إلى جعل المحتوى الترفيهي أكثر إتاحة لمختلف فئات الجمهور.

وذكر موقع «تك كرانش» المتخصص في أخبار التكنولوجيا أول أمس، أن الميزة بدأت بالوصول إلى مجموعة محدودة من الأعمال، على أن توسع الشركة نطاقها ليشمل إنتاجات أخرى خلال العام الجاري، من بينها فيلما «Way of the Warrior Kid» و«Greyhound».

وتتيح الخاصية للمشاهدين تشغيل مترجم لغة الإشارة أو إيقافه مباشرة أثناء عرض الفيلم، دون الحاجة إلى اختيار نسخة منفصلة منه، إذ يظهر المترجم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، وينقل الحوارات المنطوقة إلى لغة الإشارة.

وأوضحت الشركة أنها تعاونت مع متخصصين في الإخراج الفني للترجمة بلغة الإشارة، لضمان توافق أداء المترجم مع طبيعة كل فيلم وأجوائه، مشيرةً إلى اعتمادها على مترجمين بشريين بدلاً من شخصيات افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي، بما يراعي احتياجات المشاهدين الصم.

وتأتي هذه الميزة ضمن توجه شركات التكنولوجيا ومنصات البث إلى تطوير أدوات تسهّل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى المحتوى الرقمي والترفيهي، وتوفر لهم خيارات مشاهدة أكثر شمولاً.