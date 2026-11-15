الخوف من الإحراج قبل حدوثه.. عبء نفسي يسرق الشعور بالسعادة

وارسو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الخوف من التعرض لمواقف محرجة أو مهينة في المستقبل، والانشغال المتكرر بالتفكير فيها، يرتبطان بانخفاض مستوى السعادة والارتياح النفسي، ويؤثران في الاستقرار العاطفي للفرد.

وذكر موقع «PsyPost» المتخصص بأخبار علم النفس أمس السبت، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي «إس دبليو بي إس» و«سيليزيا» في بولندا، وشملت 320 مشاركاً، ونُشرت في دورية «قضايا معاصرة في علم نفس الشخصية»، بحثت في دور المخاوف المرتبطة بالمواقف الاجتماعية المحرجة والتفكير المتكرر فيها في التأثير على الصحة النفسية.

وأظهرت النتائج أن القلق من التعرض لمواقف مستقبلية قد تمسّ تقدير الذات يرتبط بانخفاض مستوى السعادة، حتى بدرجة تفوق ارتباط التجارب المحرجة التي تعرض لها الأشخاص في الماضي بتراجع شعورهم بالارتياح النفسي، مشيرة إلى دور الاجترار الذهني، المتمثل في إعادة تحليل المواقف والأفكار السلبية واستحضارها بصورة متكررة، في تعزيز هذه المشاعر.

وأوضح الباحثون أن الانشغال المستمر باحتمالات التعرض للإحراج أو الإهانة قد يحوّل المخاوف المستقبلية إلى مصدر للضغط النفسي، حتى قبل وقوع أي موقف فعلي، لافتين إلى أهمية التعامل مع أنماط التفكير المتكرر والمخاوف الاستباقية للحد من تأثيرها في الحالة النفسية.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية مساعدة الأفراد على كسر دائرة التفكير السلبي، وتطوير أساليب للتعامل مع المخاوف الاجتماعية المستقبلية، بدلاً من حصر الجهود في محاولة تجاوز التجارب المحرجة السابقة، بما قد يسهم في تحسين جودة الحياة والارتياح النفسي.

ويُعرف الاجترار الذهني بأنه نمط من التفكير المتكرر في أحداث أو مشاعر سلبية، دون الوصول إلى حلول عملية، ويرتبط بزيادة التوتر والقلق وصعوبة التركيز على الحاضر، ما قد يؤثر في التوازن النفسي والعلاقات الاجتماعية.