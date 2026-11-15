كيف تساعد المهارات التنظيمية أطفال فرط الحركة على تحسين أدائهم الدراسي؟

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن التعديلات الصفية التقليدية، التي تعتمدها المدارس لمساعدة الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، لا تحقق بالضرورة تحسناً في تحصيلهم الدراسي أو سلوكهم داخل الصف، مشيرةً إلى أهمية تدريبهم على مهارات التركيز وتنظيم المهام.

وذكر موقع جامعة فلوريدا الدولية – FIU أول أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون في الجامعة، ونُشرت في دورية «جاما لطب الأطفال»، شملت 255 طفلاً من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس، واختبرت أربعة إجراءات شائعة، هي تمديد الوقت المخصص لإنجاز الواجبات، ومنح استراحات متكررة، والسماح بالوقوف أثناء العمل، وتوفير بيئة قليلة المشتتات، إلا أن النتائج لم تظهر تحسناً ملموساً في درجات الطلاب أو التزامهم بالقواعد الصفية.

وأوضح الباحثون، بقيادة أستاذ علم النفس غريغوري فابيانو، أن الصعوبة الأساسية التي يواجهها هؤلاء الأطفال لا ترتبط بالوقت المتاح أو الضوضاء المحيطة فحسب، بل بضعف مهارات التركيز وتنظيم خطوات إنجاز المهام، لافتين إلى أن زيادة الوقت المخصص للواجبات قد تطيل فترة التشتت دون أن تؤدي إلى إنجاز أفضل.

وأظهرت النتائج أن التوجيه السلوكي المباشر والتفاعل المستمر من المعلمين أسهما في خفض مخالفة القواعد الصفية بنسبة 37 بالمئة، بينما بلغت نسبة الانخفاض 61 بالمئة لدى الأطفال الذين تلقوا أدوية منشطة موصوفة طبياً، ما يبرز أهمية الجمع بين الدعم السلوكي والتدخل العلاجي عند الحاجة.

ودعا الباحثون الأهل والمعلمين إلى مساعدة الأطفال على اكتساب مهارات تنظيم المهام من خلال تقسيم الواجبات إلى خطوات صغيرة، وتقديم التشجيع الفوري عند إنجاز كل خطوة، والاستعانة ببطاقات المتابعة اليومية لتعزيز الالتزام والدافعية إلى التعلم.

ويعد اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من الاضطرابات النمائية العصبية الشائعة خلال مرحلة الطفولة، ويرتبط بصعوبات في التركيز وضبط السلوك وتنظيم المهام، الأمر الذي يجعل تنمية المهارات السلوكية والتنظيمية جزءاً مهماً من دعم الأطفال في مسيرتهم التعليمية.