دراسة.. دخان مدافئ الحطب يضاعف سموم الهواء ويهدد أدمغة الأطفال

مدريد-سانا
حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر استخدام مدافئ الحطب داخل المنازل على صحة الأطفال، نتيجة انبعاث ملوثات هوائية خطيرة تضاهي عوادم السيارات.
وذكر موقع “إنفايرونمينتال هيلث نيوز” العلمي الأمريكي المتخصص بالصحة العامة والبيئية، أمس الجمعة، أن الدراسة التي أجراها فريق بحثي بقيادة العالم “باريند فان دروغه” من معهد التقييم البيئي وأبحاث المياه بمدينة برشلونة، شملت ست مدن أوروبية هي، أثينا وبرشلونة وكولشيستر وكوبنهاغن وهلسنكي ولشبونة، لقياس نسب المركبات الكيميائية السامة الناتجة عن احتراق الحطب، وأظهرت ارتفاع معدلات التلوث المنزلي خلال الشتاء إلى أكثر من عشرة أضعاف مستويات الصيف.
وأوضح الباحثون أن مدينتي كولشيستر البريطانية وأثينا اليونانية سجلتا أعلى معدلات التلوث مقابل أدنى المستويات في برشلونة ولشبونة، محذرين من أن التعرض المطول لهذه الملوثات يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان ويؤثر سلباً في القدرات الذهنية والإدراكية للأطفال، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أنه ورغم تجاوز التلوث في بعض المدن لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن تقديرات خطر الإصابة بالسرطان على مدى الحياة بقيت ضمن الحدود المقبولة علمياً.
يشار إلى أن استخدام الحطب للتدفئة في المناطق السكنية يعد أحد أبرز مصادر تلوث الهواء الداخلي خلال فصل الشتاء، ما يدفع الأوساط العلمية إلى التشديد على مراقبة جودة الهواء داخل المنازل والمدارس لحماية الأطفال خلال مراحل نموهم المبكرة.