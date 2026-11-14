دراسة.. دخان مدافئ الحطب يضاعف سموم الهواء ويهدد أدمغة الأطفال

مدريد-سانا‏

حذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر استخدام مدافئ الحطب داخل المنازل على صحة الأطفال، نتيجة انبعاث ملوثات هوائية ‏خطيرة تضاهي عوادم السيارات.‏

وذكر موقع “إنفايرونمينتال هيلث نيوز” العلمي الأمريكي المتخصص بالصحة العامة والبيئية، أمس الجمعة، أن الدراسة التي أجراها ‏فريق بحثي بقيادة العالم “باريند فان دروغه” من معهد التقييم البيئي وأبحاث المياه بمدينة برشلونة، شملت ست مدن أوروبية هي، أثينا ‏وبرشلونة وكولشيستر وكوبنهاغن وهلسنكي ولشبونة، لقياس نسب المركبات الكيميائية السامة الناتجة عن احتراق الحطب، وأظهرت ‏ارتفاع معدلات التلوث المنزلي خلال الشتاء إلى أكثر من عشرة أضعاف مستويات الصيف.‏

وأوضح الباحثون أن مدينتي كولشيستر البريطانية وأثينا اليونانية سجلتا أعلى معدلات التلوث مقابل أدنى المستويات في برشلونة ‏ولشبونة، محذرين من أن التعرض المطول لهذه الملوثات يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان ويؤثر سلباً في القدرات الذهنية ‏والإدراكية للأطفال، ومشيرين في الوقت ذاته إلى أنه ورغم تجاوز التلوث في بعض المدن لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن ‏تقديرات خطر الإصابة بالسرطان على مدى الحياة بقيت ضمن الحدود المقبولة علمياً.‏

يشار إلى أن استخدام الحطب للتدفئة في المناطق السكنية يعد أحد أبرز مصادر تلوث الهواء الداخلي خلال فصل الشتاء، ما يدفع ‏الأوساط العلمية إلى التشديد على مراقبة جودة الهواء داخل المنازل والمدارس لحماية الأطفال خلال مراحل نموهم المبكرة.‏