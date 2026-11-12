لماذا يشعر كبار السن بالبرد أكثر من الشباب؟

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون في مركز «سيتي أوف هوب» الطبي بالولايات المتحدة عن آلية بيولوجية قد تفسر ازدياد شعور كبار السن بالبرد مقارنة بالشباب، وترتبط بتراجع كفاءة الأنسجة الدهنية المسؤولة عن توليد الحرارة في الجسم مع التقدم في العمر.

وذكرت مجلة «نيتشر» العلمية أمس الأربعاء، أن الدراسة التي قادتها الدكتورة كيونغ أنابيل وانغ تناولت دور الدهون البنية والبيج في تنظيم حرارة الجسم، موضحةً أنها تختلف عن الدهون البيضاء التي تتمثل وظيفتها الأساسية في تخزين الطاقة، إذ تسهم في إنتاج الحرارة من خلال حرق السعرات الحرارية، بفضل احتوائها على بروتين يُعرف باسم (UCP1).

وبيّن الباحثون أن الجسم يعتمد على إشارات من الجهازين العصبي والمناعي لتنشيط الخلايا الأقل نشاطاً في هذه الأنسجة الدهنية، وتحفيزها على إنتاج الحرارة عند انخفاض درجات الحرارة، إلا أن هذه الاستجابة تصبح أقل كفاءة مع التقدم في السن، ما يحدّ من قدرة الجسم على التكيف مع البرد والحفاظ على دفئه.

وأشار الفريق البحثي إلى أنه تمكن من استعادة جزء من قدرة هذه الأنسجة على توليد الحرارة وحرق الطاقة، من خلال تثبيط أحد المسارات البيولوجية المرتبطة بتراجع نشاطها، لافتاً إلى أن فهم هذه الآلية قد يساعد في تطوير أساليب مستقبلية للتعامل مع التغيرات الأيضية المرتبطة بالشيخوخة.

وأضاف الباحثون أن النتائج قد تفتح المجال أمام أبحاث جديدة تتناول دور الدهون المنتجة للحرارة في حالات صحية أخرى، مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني، والاضطرابات الأيضية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية فهم التغيرات التي تطرأ على وظائف الجسم مع التقدم في العمر، ودور الأنسجة الدهنية في تنظيم درجة حرارته، بما قد يسهم في تطوير مقاربات علمية جديدة للتعامل مع بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالشيخوخة.