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«ملخص الذاكرة».. ميزة جديدة تمنح مستخدمي جيميناي تحكماً أكبر بمعلوماتهم

photo 2026 11 12 12 14 41 «ملخص الذاكرة».. ميزة جديدة تمنح مستخدمي جيميناي تحكماً أكبر بمعلوماتهم
تطبيق غوغل جيميناي-9to5Google

واشنطن-سانا

أتاحت شركة غوغل ميزة جديدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، تمكّن المستخدمين من الاطلاع على المعلومات التي يحتفظ بها التطبيق عنهم، وإضافة بيانات جديدة أو تعديل المعلومات السابقة وحذفها، بما يمنحهم تحكماً أكبر في البيانات المستخدمة لتخصيص التفاعلات معهم.

وذكر موقع «9to5Google» المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أول أمس، أن الميزة تحمل اسم «ملخص الذاكرة» (Memory Summary)، وتتوافر حالياً عبر إصدار الويب للمشتركين في خطط «Google AI» داخل الولايات المتحدة، باللغة الإنكليزية، شريطة تفعيل خياري «Keep Activity» و«Memory».

وتعرض الميزة المعلومات المحفوظة ضمن فئات متعددة، تشمل البيانات الأساسية والخلفية الشخصية والموقع والعلاقات المهمة، إلى جانب المسار المهني والمشروعات والسفر والأجهزة والأغراض اليومية، فضلاً عن الاهتمامات الإعلامية والترفيهية واللياقة البدنية ونمط الحياة.

وتتيح الميزة للمستخدمين إدارة هذه المعلومات من خلال حقل نصي مخصص، يمكن عبره توجيه تعليمات مباشرة إلى التطبيق لإضافة بيانات جديدة أو حذف معلومات لم تعد صحيحة، مثل تحديث اللغة التي يتحدث بها المستخدم أو إزالة تفاصيل سابقة.

وأشار الموقع إلى أن «جيميناي» قد يطرح أسئلة توضيحية عند تلقي طلبات غير محددة أو تحتمل أكثر من معنى، بهدف التأكد من المعلومات المقصودة قبل إجراء التعديلات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير أدوات تتيح للمستخدمين مراجعة المعلومات التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تخصيص خدماتها وتفاعلاتها.

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