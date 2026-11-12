واتساب يختبر تصميماً جديداً لشريط التنقل يوفر مساحة أكبر للمحادثات

واشنطن-سانا

يختبر تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» تصميماً جديداً لشريط التنقل في هواتف أندرويد، يعتمد واجهة شفافة وعائمة تتقلص عند التمرير إلى أسفل، بهدف إتاحة مساحة أكبر لعرض المحادثات والمحتوى داخل التطبيق.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات «واتساب»، أمس الأربعاء، أن التصميم الجديد ظهر في الإصدار التجريبي رقم 2.26.45.5، ويتضمن تحويل شريط التنقل إلى شكل يشبه الكبسولة ذات الحواف الدائرية، مع إخفاء التسميات النصية والإبقاء على الأيقونات عند التمرير إلى أسفل الشاشة.

وأوضح الموقع أن الشريط يستعيد حجمه الكامل وتظهر التسميات النصية المرافقة للأيقونات مجدداً عند التمرير إلى أعلى، لافتاً إلى أن التصميم يشمل الأقسام الرئيسية للتطبيق، وهي المحادثات والتحديثات وجهات الاتصال والمكالمات.

ولا تزال الميزة في المرحلة التجريبية، ولم يُعلن عن موعد محدد لإتاحتها لجميع المستخدمين، فيما يمكن للراغبين في اختبارها الانضمام إلى البرنامج التجريبي للتطبيق عبر متجر «غوغل بلاي»، بحسب الأماكن المتاحة.