نجوم الموسيقا اللاتينية يتنافسون على جوائز غرامي في دورتها الـ27

واشنطن-سانا

تجمع الدورة السابعة والعشرون من جوائز غرامي اللاتينية، نخبة من نجوم الموسيقا اللاتينية في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مع برنامج يضم عروضاً موسيقية وتكريمات تتقاطع فيها الأنماط الموسيقية المعاصرة والتقاليد الغنائية، فيما يتصدر المنتج الموسيقي إدغار باريرا قائمة المرشحين.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الحفل يقام في قاعة إم جي إم غراند غاردن أرينا، وتقدمه الممثلة روزلين سانشيز للمرة العاشرة، فيما يتصدر باريرا بعشرة ترشيحات تشمل فئات تسجيل العام وألبوم العام وأغنية العام، إلى جانب جائزتي المنتج وكاتب الأغاني للعام.

وتتقاسم الفنانة كارول جي الترشيحات السبعة مع كل من روزاليا وخورخي دريكسلر والثنائي كاترييل وباكو أموروسو، بينما حصلت سيلفانا إسترادا ومون لافيرتي على ستة ترشيحات لكل منهما.

ويشهد الحفل مشاركة عدد واسع من الفنانين، بينهم أنيتا وخوانيس وكارين ليون ورافايانا ونيّا بيلوتي وروزاليا، إلى جانب دادي يانكي الذي اختارته الأكاديمية اللاتينية للتسجيلات، شخصية العام 2026، ليكون أول فنان من موسيقا الأوربانو اللاتينية ينال هذا التكريم.

تعديل في فئة المواهب الجديدة

تتضمن الدورة تعديلاً على شروط التنافس في فئة أفضل فنان جديد، إذ باتت المشاركة محصورة بالفنانين الذين لم يتجاوز رصيدهم ثلاثة ألبومات أو 25 أغنية منفردة، ويتنافس على الجائزة هذا العام 11 فناناً، من بينهم دليلة وفابيان وماييه وزيكا فيلوسو.

وتنقل منصات تليفيزا يونيفيجن الأمريكية الحفل مباشرة عند الساعة الثامنة مساءً اليوم بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يسبقه برنامج تمهيدي بساعة، فيما تبث وكالة أسوشيتد برس تغطية السجادة الحمراء عبر قناتها على يوتيوب وموقعها الإلكتروني.

وتعد جوائز غرامي اللاتينية من أبرز المحطات السنوية للاحتفاء بالإنتاج الموسيقي باللغتين الإسبانية والبرتغالية، وتسليط الضوء على تنوعه وانتشاره عالمياً.