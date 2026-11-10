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الألعاب الحركية تعزز قدرة الأطفال على التحكم في تصرفاتهم ‏

أطفال الألعاب الحركية تعزز قدرة الأطفال على التحكم في تصرفاتهم ‏
أطفال يمارسون ألعاب رياضية حركية- موقع ساينماغ

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بكين-سانا
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تمثل الألعاب الحركية، مثل الجري والقفز ورمي الكرات، أكثر من مجرد نشاط ترفيهي للأطفال، فهي تمنحهم فرصاً ‏لتعلم مهارات تساعدهم على التحكم في تصرفاتهم والتعامل مع المواقف المختلفة والتفاعل مع أقرانهم.‏
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ووفق تقرير نشره موقع ساينماغ المتخصص في نشر الأخبار العلمية والتكنولوجية أمس الإثنين، أجرى باحثون من ‏جامعة شنتشن الصينية، بالتعاون مع باحثين من جامعة بكين للمعلمين، دراسة تناولت تأثير الأنشطة البدنية في السلوك ‏العاطفي والاجتماعي لأطفال ما قبل المدرسة.‏
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وأظهرت النتائج تحسناً في قدرة الأطفال على ضبط النفس والتحكم في الاندفاعات وتنظيم استجاباتهم العاطفية، وهي ‏مهارات تساعدهم على التركيز والتريث قبل التصرف والتعامل بصورة أفضل مع المواقف المختلفة.‏
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وعلى الصعيد الاجتماعي، تتيح الألعاب الجماعية للأطفال تعلم احترام القواعد وانتظار الدور وتقبل الفوز والخسارة، ‏فضلاً عن التعاون مع الآخرين لتحقيق هدف مشترك، ما يعزز قدرتهم على بناء علاقات إيجابية مع أقرانهم.‏
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وتبرز هذه النتائج أهمية إتاحة المجال أمام الأطفال لممارسة اللعب الحركي بانتظام، من خلال أنشطة مناسبة لأعمارهم ‏في المنزل والمدرسة والأماكن المفتوحة، وتشجيعهم على المشاركة في الألعاب الجماعية لما توفره من فرص للتعلم ‏وتنمية المهارات السلوكية والاجتماعية.‏

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