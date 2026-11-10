بكين-سانا
تمثل الألعاب الحركية، مثل الجري والقفز ورمي الكرات، أكثر من مجرد نشاط ترفيهي للأطفال، فهي تمنحهم فرصاً لتعلم مهارات تساعدهم على التحكم في تصرفاتهم والتعامل مع المواقف المختلفة والتفاعل مع أقرانهم.
ووفق تقرير نشره موقع ساينماغ المتخصص في نشر الأخبار العلمية والتكنولوجية أمس الإثنين، أجرى باحثون من جامعة شنتشن الصينية، بالتعاون مع باحثين من جامعة بكين للمعلمين، دراسة تناولت تأثير الأنشطة البدنية في السلوك العاطفي والاجتماعي لأطفال ما قبل المدرسة.
وأظهرت النتائج تحسناً في قدرة الأطفال على ضبط النفس والتحكم في الاندفاعات وتنظيم استجاباتهم العاطفية، وهي مهارات تساعدهم على التركيز والتريث قبل التصرف والتعامل بصورة أفضل مع المواقف المختلفة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تتيح الألعاب الجماعية للأطفال تعلم احترام القواعد وانتظار الدور وتقبل الفوز والخسارة، فضلاً عن التعاون مع الآخرين لتحقيق هدف مشترك، ما يعزز قدرتهم على بناء علاقات إيجابية مع أقرانهم.
وتبرز هذه النتائج أهمية إتاحة المجال أمام الأطفال لممارسة اللعب الحركي بانتظام، من خلال أنشطة مناسبة لأعمارهم في المنزل والمدرسة والأماكن المفتوحة، وتشجيعهم على المشاركة في الألعاب الجماعية لما توفره من فرص للتعلم وتنمية المهارات السلوكية والاجتماعية.
الألعاب الحركية تعزز قدرة الأطفال على التحكم في تصرفاتهم