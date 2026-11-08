باحثون أمريكيون يوظفون الذكاء الاصطناعي لتطوير أرز مقاوم للأمراض

واشنطن-سانا

طور باحثون أمريكيون أصنافاً من الأرز مقاومة لمرض اللفحة البكتيرية، باستخدام أداة لتعديل الجينات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تسهم في حماية هذا المحصول وتعزيز الأمن الغذائي.

وذكر موقع «سايتك ديلي» الأمريكي المتخصص في العلوم والتكنولوجيا، في تقرير نشره أمس السبت، أن فريقاً بحثياً من جامعة ميسوري، بقيادة الباحث بينغ يانغ، استخدم نظام «أوبن كريسبر-1» الجيني مفتوح المصدر، الذي طورته شركة «بروفلونت» للتكنولوجيا الحيوية في ولاية كاليفورنيا، وأجرى تعديلات دقيقة على الحمض النووي للأرز لتعزيز قدرته الطبيعية على مقاومة المرض.

وأوضح يانغ أن التجارب نجحت في إنتاج نباتات أرز مقاومة للمرض في المختبر، مشيراً إلى أن الباحثين يعملون حالياً على تطبيق النتائج على أصناف تجارية وإخضاعها لاختبارات حقلية، تمهيداً لإمكانية طرحها للمزارعين خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن التقنية يمكن أن تفتح المجال أمام تطوير محاصيل أخرى أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والظروف البيئية الصعبة، مثل الذرة وفول الصويا، بما في ذلك تعزيز قدرتها على تحمل الجفاف.

ويُعد مرض اللفحة البكتيرية من الأمراض الزراعية التي تهدد إنتاج الأرز، ولا سيما في مناطق من آسيا وإفريقيا، إذ يتسبب بتلف النباتات وتراجع المحاصيل، ما ينعكس على الأمن الغذائي ودخل ملايين المزارعين.