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اكتشاف أحفورة زاحف بحري تعود إلى 174 مليون عام في بريطانيا

بحر بريطانيا اكتشاف أحفورة زاحف بحري تعود إلى 174 مليون عام في بريطانيا
اكتشاف أحفورة زاحف بحري تعود إلى 174 مليون عام في بريطانيا- موقع ذا ديلي غالاكسي

لندن-سانا

عثر سائحان بلجيكيان على بقايا متحجرة لزاحف بحري منقرض يعود تاريخها إلى نحو 174 مليون عام، وذلك خلال جولة على أحد الشواطئ البريطانية قرب مدينة بريدبورت.

وذكر موقع «ذا ديلي غالاكسي» العلمي الأمريكي، أمس الأول، أن السائحين لاحظا عظاماً بارزة من الصخور على الشاطئ، فأبلغا خبراء الحفريات الذين عاينوا الموقع وتولوا استخراج البقايا الأحفورية.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن العظام تعود إلى زاحف «الإكثيوصور»، وهو كائن بحري منقرض يشبه الدلافين في شكله الخارجي، وكان يتنفس الهواء ويعيش في المحيطات خلال العصور الجيولوجية القديمة.

وتعد المنطقة التي عثر فيها على بقايا الزاحف من المناطق الغنية بالحفريات، إذ عاشت فيه أنواع من زواحف الإكثيوصور قبل ملايين السنين، وتوفر الاكتشافات الأحفورية فيه معلومات للعلماء عن تنوع الكائنات البحرية وتطورها في عصور ما قبل التاريخ.

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