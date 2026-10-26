علماء بريطانيون يعيدون إنتاج تقنية كأس ليكورغوس الرومانية متغيرة الألوان

لندن-سانا

تمكن باحثون بريطانيون من إعادة إنتاج الزجاج الذي يمنح «كأس ليكورغوس» الرومانية قدرتها الفريدة على تغيير اللون بحسب طريقة مرور الضوء عبرها، في خطوة تساعد على فهم التقنية التي استخدمها الحرفيون قبل نحو 1600 عام.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس الأحد، أن باحثين من جامعة شيفيلد أعادوا تصنيع هذا النوع من الزجاج، الذي تتميز به الكأس المحفوظة في المتحف البريطاني، إذ تبدو خضراء عند إضاءتها من الخارج، بينما تتحول إلى الأحمر الياقوتي عندما يمر الضوء عبرها من الخلف.

وأوضحت الدكتورة ليزا هولاندز، الباحثة في الجامعة، أن هذه الخاصية ترتبط بوجود جسيمات دقيقة من الذهب والفضة داخل الزجاج، تتفاعل مع الضوء بطرق مختلفة، فتؤدي إلى ظهور اللون الأخضر عند انعكاس الضوء عن سطح الكأس، والأحمر عند نفاذه من خلالها.

وتعود الكأس إلى القرن الرابع الميلادي، وتُعد من أبرز نماذج براعة الرومان في صناعة الزجاج، إذ تكشف خصائصها البصرية عن معرفة متقدمة بتأثير المعادن الدقيقة في الألوان، وهي تقنية يسعى الباحثون إلى فهم آلياتها وإعادة إنتاجها باستخدام أساليب علمية حديثة.