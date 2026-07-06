الكشف عن أسرع العناكب عالمياً وقدرتها تفوق سرعة المشي البشري

برلين ولندن-سانا

كشف باحثون من جامعتي غريفسفالد الألمانية وإمبريال كوليدج لندن في دراسة علمية حديثة عن أسرع أنواع العناكب في العالم، وذلك بعد مقارنة سرعات 258 نوعاً مختلفاً باستخدام تقنيات تصوير عالية الدقة، حيث أظهرت النتائج امتلاك بعض الأنواع قدرة على التحرك بسرعات تفوق سرعة المشي لدى الإنسان.

وبحسب ما نشره موقع “ScienceAlert” العلمي أول أمس، اعتمد الفريق البحثي على تجارب مخبرية جرى خلالها تصوير حركة العناكب بكاميرات عالية السرعة، وقياس المسافة التي تقطعها على أسطح مقسمة إلى مربعات، بهدف تحديد سرعة كل نوع بدقة ومقارنته بالأنواع الأخرى.

وتصدّر أحد أنواع عنكبوت الصياد (Huntsman Spider) من جنس Heteropoda، الذي يعيش في ولاية كوينزلاند الأسترالية، قائمة الأسرع، إذ سجل سرعة بلغت نحو 3.6 أمتار في الثانية، أي ما يزيد قليلاً على 13 كيلومتراً في الساعة، وهي سرعة تفوق متوسط سرعة المشي البشري وتقترب من سرعة الركض الخفيف.

وأظهرت النتائج أن الهدف من الدراسة لم يقتصر على تحديد الأسرع، بل شمل فهم العوامل التي تؤثر في تطور القدرات الحركية لدى العناكب، حيث تبين أن الأنواع ذات الأرجل الأطول نسبياً تمتلك قدرة أعلى على العدو مقارنة بغيرها.

كما بينت المقارنات أن العناكب التي تعتمد على الصيد النشط على سطح الأرض تُعد الأسرع نسبياً، في حين أظهرت الأنواع الأقدم تطوراً أداءً أكثر استقراراً وأقل تنوعاً في السرعات، ما يعكس تأثير التطور البيولوجي على أنماط الحركة.

وتُعد هذه الدراسة من أشمل الأبحاث التي تناولت سرعة العناكب حتى الآن، وتسهم في توسيع الفهم العلمي للعلاقة بين البنية الجسدية والقدرات الحركية لدى المفصليات.