دراسة ترسم خريطة لشيخوخة الدماغ وتكشف تفاوتها بين مناطقه

واشنطن-سانا

طور باحثون أمريكيون نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرسم خريطة تفصيلية لشيخوخة الدماغ، بما يتيح تحديد المناطق التي تتقدم فيها التغيرات المرتبطة بالعمر بوتيرة أسرع من غيرها، في خطوة قد تسهم في فهم أفضل للتغيرات التي تطرأ على الدماغ مع التقدم في السن.

ونقل الموقع العلمي الأمريكي «نو ريدج» أمس الخميس عن فريق بحثي من جامعة جنوب كاليفورنيا، بقيادة البروفيسور أندريه إيريميا، أن النظام يعتمد على تحليل صور الرنين المغناطيسي لأكثر من 14 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 19 و100 عام، بهدف تقديم صورة أكثر تفصيلاً لعمر الدماغ بدلاً من الاعتماد على تقدير عمر واحد، وذلك ضمن دراسة نشرت في دورية «وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم».

وأظهرت النتائج أن مناطق الدماغ الأمامية والصدغية المرتبطة بعمليات الذاكرة واتخاذ القرار بدت أكثر تأثراً بالتقدم في العمر مقارنة بالمناطق الخلفية المسؤولة عن معالجة المعلومات البصرية.

كما كشفت الخرائط اختلافات أكثر وضوحاً لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، إذ بدت منطقة قرن آمون، المرتبطة بتكوين الذكريات، ومنطقة اللوزة الدماغية المرتبطة بمعالجة العواطف، أكبر سناً مقارنة بغيرها من المناطق.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الخرائط قد تساعد مستقبلاً في رصد التغيرات غير الطبيعية في الدماغ في مراحل مبكرة، وتتبع تطور الأمراض العصبية، ما قد يسهم في تحسين وسائل التشخيص والعلاج.

وتعد شيخوخة الدماغ عملية طبيعية تختلف سرعتها بين الأشخاص وبين مناطق الدماغ نفسها، فيما لا تزال التقنية الجديدة بحاجة إلى مزيد من الاختبارات والتقييم قبل استخدامها في التطبيقات الطبية والتشخيصية.