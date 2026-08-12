العثور على بطاقة نادرة لنجم كرة السلة الأمريكي كوبر فلاغ قد تتجاوز قيمتها مليون دولار

واشنطن-سانا

كشفت بطاقة نادرة تحمل صورة نجم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» كوبر فلاغ عن قيمة استثنائية، بعدما عُرض على مالكها الاختيار بين طرحها في مزاد قد تصل قيمتها فيه إلى ملايين الدولارات، أو الحصول على اشتراكات موسمية ومزايا أخرى مع فريق «دالاس مافريكس».

وذكرت صحيفة New York Post أمس الثلاثاء، أن البطاقة كُشف عنها يوم الإثنين أول أمس في متجر متخصص بالبطاقات الرياضية في ولاية رود آيلاند الأمريكية، خلال بث مباشر لعملية فتح رزم بطاقات اشتراها هواة الجمع مسبقاً دون معرفة محتوياتها.

وتتضمن البطاقة قطعة من القميص الذي ارتداه فلاغ خلال مباراته الأولى في دوري المحترفين، إضافة إلى توقيعه، ما منحها قيمة كبيرة لدى هواة جمع البطاقات الرياضية.

وعرض فريق «دالاس مافريكس» على مالك البطاقة حزمة من المزايا تشمل بطاقتي اشتراك موسمي مميزتين لمدة 32 عاماً، وقميصاً موقعاً وسبق أن ارتداه فلاغ في إحدى المباريات، إلى جانب فرصة لالتقاط صورة معه ومزايا أخرى.

كما عرضت شركة متخصصة في المقتنيات الرياضية مقرها نيوجيرسي مبلغاً مقدماً قدره 1.5 مليون دولار مقابل الحصول على حقوق طرح البطاقة في مزاد، مع تقدير إمكانية وصول قيمتها إلى نحو خمسة ملايين دولار.

وتأتي هذه البطاقة ضمن سوق متنامية لبطاقات الرياضيين القابلة للجمع في الولايات المتحدة، إذ بيعت بطاقات مشابهة مرتبطة بنجوم بارزين بمبالغ تجاوزت مليون دولار، فيما وصلت قيمة بعض البطاقات المرتبطة بنجوم كرة السلة والبيسبول إلى ملايين الدولارات.