واشنطن-سانا
تعمل شركة آبل على تطوير نظارات ذكية جديدة تستهدف تعزيز مجالات الصحة واللياقة البدنية، من خلال تزويدها بميزات تساعد المستخدمين على متابعة التمارين الرياضية وتحليل حركات الجسم، في إطار خطط الشركة لتوسيع استخدام تقنيات الحوسبة المكانية والأجهزة القابلة للارتداء.
ووفقاً لتقرير نشره موقع 9to5Mac التقني أول أمس، تدرس الشركة دمج تقنيات تعتمد على الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتمكين النظارات من فهم حركات المستخدم أثناء ممارسة التمارين، وتقديم ملاحظات تساعد على تحسين الأداء. كما تبحث تطوير تجربة صحية متكاملة تستند إلى الخبرات التي اكتسبتها من نظارة Vision Pro وخدمة Apple Fitness+.
وأشار التقرير إلى أن آبل كانت قد خططت سابقاً لإطلاق نسخة من خدمة Apple Fitness+ تعمل على نظارة Vision Pro، وتتيح للمستخدمين متابعة التمارين وتحليل حركاتهم، إلا أن المشروع لم يُطرح بسبب تحديات تقنية ووزن الجهاز.
وبحسب التقرير، من غير المتوقع أن تتوافر هذه الميزات في الجيل الأول من النظارات الذكية المرتقب إطلاقه العام المقبل، إذ تواصل الشركة العمل على تطوير تقنيات الصحة واللياقة تمهيداً لطرحها في الأجيال اللاحقة.
نظارات ذكية بميزات صحية ورياضية
واشنطن-سانا