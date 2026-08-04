نظارات ذكية بميزات صحية ورياضية ‏

gdvTke6h 2 3 نظارات ذكية بميزات صحية ورياضية ‏

واشنطن-سانا
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تعمل شركة آبل على تطوير نظارات ذكية جديدة تستهدف تعزيز مجالات ‏الصحة واللياقة البدنية، من خلال تزويدها بميزات تساعد المستخدمين على ‏متابعة التمارين الرياضية وتحليل حركات الجسم، في إطار خطط الشركة ‏لتوسيع استخدام تقنيات الحوسبة المكانية والأجهزة القابلة للارتداء.‏
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ووفقاً لتقرير نشره موقع 9‏to5Mac‏ التقني أول أمس، تدرس الشركة دمج ‏تقنيات تعتمد على الكاميرات والذكاء الاصطناعي لتمكين النظارات من فهم ‏حركات المستخدم أثناء ممارسة التمارين، وتقديم ملاحظات تساعد على ‏تحسين الأداء. كما تبحث تطوير تجربة صحية متكاملة تستند إلى الخبرات ‏التي اكتسبتها من نظارة ‏Vision Pro‏ وخدمة ‏Apple Fitness‏+.‏
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‏ وأشار التقرير إلى أن آبل كانت قد خططت سابقاً لإطلاق نسخة من خدمة ‏Apple Fitness‏+ تعمل على نظارة ‏Vision Pro، وتتيح للمستخدمين ‏متابعة التمارين وتحليل حركاتهم، إلا أن المشروع لم يُطرح بسبب تحديات ‏تقنية ووزن الجهاز.‏
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وبحسب التقرير، من غير المتوقع أن تتوافر هذه الميزات في الجيل الأول ‏من النظارات الذكية المرتقب إطلاقه العام المقبل، إذ تواصل الشركة العمل ‏على تطوير تقنيات الصحة واللياقة تمهيداً لطرحها في الأجيال اللاحقة.‏

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