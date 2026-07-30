غوغل توسع أدوات التحقق من أعمار مستخدمي أندرويد لتعزيز حماية الأطفال

واشنطن-سانا

وسّعت شركة غوغل نطاق تقنية التحقق من الفئة العمرية الخاصة بمستخدمي تطبيقات أندرويد، لتشمل مطوري التطبيقات حول العالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين وتوفير تجارب رقمية تتناسب مع أعمار المستخدمين.

وذكر موقع تك كرانش (TechCrunch) المتخصص بالأخبار التقنية اليوم الخميس، أن واجهة Play Signal API التي أطلقتها غوغل أصبحت متاحة في البرازيل، ومن المقرر وصولها إلى أستراليا وكندا بحلول منتصف آب المقبل، قبل طرحها في جميع الأسواق العالمية مع نهاية عام 2026.

وتتيح الواجهة الجديدة لمطوري تطبيقات أندرويد الحصول على إشارات مرتبطة بالفئة العمرية للمستخدمين، بما يساعدهم على تعديل محتوى التطبيقات وخصائصها بما يتناسب مع أعمار المستخدمين، من دون الحاجة إلى جمع معلومات شخصية حساسة مثل تاريخ الميلاد.

وأوضحت غوغل أن أولياء الأمور يمكنهم مشاركة الفئة العمرية لأطفالهم مباشرة مع التطبيقات، كما يستطيع المستخدمون البالغون مشاركة فئتهم العمرية عند الحاجة، بهدف توفير تجربة استخدام أكثر ملاءمة مع الحفاظ على الخصوصية.

وأكدت الشركة أن إدارة معلومات الفئة العمرية ستتم مركزياً عبر تطبيق Family Link الخاص بالرقابة الأبوية، بحيث لا يضطر الآباء إلى ضبط الإعدادات لكل تطبيق بشكل منفصل، كما لن تُشارك هذه المعلومات تلقائياً، بل بعد تفعيل الميزة من قبل المستخدمين أو أولياء الأمور.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه متزايد حول العالم لفرض إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، وإلزام منصات التطبيقات بتوفير أدوات تساعد على التحقق من أعمار المستخدمين والحد من وصول القُصّر إلى المحتوى غير المناسب.