اكتشاف قاعة فسيفسائية عمرها ألفا عام في تركيا

أنقرة-سانا

كشفت أعمال التنقيب الجارية في مدينة تراليس الأثرية بولاية آيدن غربي تركيا، عن قاعة تضم أرضية فسيفسائية يعود تاريخها إلى نحو ألفي عام، وترجع إلى الحقبة الرومانية.

وذكرت وكالة الأناضول أن أعمال التنقيب تتركز في مجمع الحمّام–الجيمنازيوم (مجمع تعليمي ورياضي متعدد الأغراض) داخل المدينة الواقعة على بعد كيلومترين من مركز مدينة آيدن.

وقال البروفيسور مراد جكيلمز المشرف على أعمال الحفر: “إنً أعمال التنقيب هذا العام في الجهة الشمالية من المجمع أسفرت عن اكتشاف قاعة مزينة بالفسيفساء، تتضمن تصويراً لهيبوكامبوس، وهو الحيوان الأسطوري المقدس المرتبط بإله البحر بوسيدون، ما يدل على أن القاعة كانت مستخدمة خلال العصر الروماني.”

وأكد جكيلمز أن الفسيفساء المكتشفة محفوظة بحالة جيدة جداً، وأن الفريق عثر عليها أسفل ورشة تعود إلى العصر البيزنطي، الأمر الذي جعل الاكتشاف أكثر أهمية من الناحيتين العلمية والتاريخية، لما يعكسه من تفاصيل الحياة اليومية والأساطير في تلك الفترة.

ولفت البروفيسور التركي إلى أن فريق التنقيب كان قد كشف مؤخراً عن حوض سباحة يُعتقد أنه كان أحد الأحواض “الأولمبية” في تلك الحقبة، كما أسفرت الحفريات عن العثور على مكتشفات توثق تفاصيل الحياة اليومية داخل مجمع الحمّام–الجيمنازيوم، إضافة إلى آثار تعود إلى العصر البيزنطي.