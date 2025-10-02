مايكروسوفت تطلق حزمة ذكاء اصطناعي جديدة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق حزمة Microsoft 365 Premium الجديدة التي تضم المساعد الذكي “كوبايلوت”، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر لشركتي جوجل وOpenAI، إذ تسعى الشركة إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بعمق داخل منتجاتها الأساسية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن الحزمة الجديدة لا تقتصر على ميزات الأمان والإنتاجية المعتادة، بل تضيف طبقة ذكية تساعد المستخدمين على إنجاز المهام بسلاسة أكبر، مشيرةً إلى أن مايكروسوفت أوقفت الاشتراك الفردي السابق لخدمات الذكاء الاصطناعي واستبدلته بالباقة الجديدة التي تضم تطبيقات أوفيس التقليدية، مثل وورد وإكسل.

وأوضحت الشركة أن Microsoft 365 Premium ستتوفر للمستهلكين مقابل 19.99 دولاراً شهرياً، مع خدمات سحابية تصل إلى 6 تيرابايت لنحو 6 مستخدمين، إضافة إلى وصول مباشر إلى وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين كان استخدامهم محصوراً سابقاً بقطاع الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه سباق شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وأوبن إيه آي لتعزيز حضورها في سوق التطبيقات الاستهلاكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسط تقديرات بأن تتجاوز قيمة السوق العالمية لهذه التقنيات 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.