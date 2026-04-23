روبوت ذكي يتفوق على لاعبي النخبة في رياضة تنس الطاولة خلال تجربة في سويسرا

حقق روبوت ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي إنجازاً لافتاً بعد تفوقه على عدد من لاعبي النخبة في رياضة تنس الطاولة، في تجربة وُصفت بأنها محطة مهمة في تطور الروبوتات القادرة على مجاراة الأداء البشري في الرياضات التنافسية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية أمس الأربعاء، تمكن النظام الروبوتي المعروف باسم «إيس» والمطور من قبل شركة Sony AI، من الفوز بثلاث مباريات من أصل خمس أمام لاعبين من النخبة، فيما خسر مواجهتين أمام محترفين، مكتفياً بالفوز بشوط واحد فقط في سبع مباريات ضمن منافسات أُجريت وفق القواعد الرسمية للعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة بارزة في مجال الروبوتات، نظراً لما تتطلبه رياضة تنس الطاولة من سرعة استجابة عالية ودقة في التوقع والتعامل مع حركة الكرة ودورانها.

وخلال المباريات، التي جرت في مدينة زيورخ في سويسرا، حيث أُقيمت التجارب والمواجهات ضمن بيئة اختبارية خاضعة للقواعد الرسمية لرياضة تنس الطاولة، أظهر الروبوت قدرة متقدمة على التعامل مع تأثير الدوران في الكرة وتنفيذ ضربات معقدة، بما في ذلك كرات ارتدت من الشبكة، إضافة إلى تنفيذه لضربة عكسية سريعة اعتبرها أحد اللاعبين المحترفين أمراً غير متوقع.

ويعتمد «إيس» على ذراع ميكانيكية متعددة المفاصل مثبتة على قاعدة متحركة، إلى جانب نظام رؤية يعتمد على عدة كاميرات تغطي الطاولة بالكامل من زوايا مختلفة، ما يتيح تتبع موقع الكرة ودورانها في أجزاء من الثانية.

كما جرى تطوير مهاراته عبر نحو 3000 ساعة من المحاكاة الحاسوبية، إلى جانب الاستفادة من أساليب لعب يستخدمها اللاعبون المحترفون في تنفيذ الإرسال والضربات المختلفة.

وفي تعليق أحد اللاعبين المشاركين، أشار إلى أن التعامل مع «إيس» يختلف عن مواجهة لاعب بشري، لغياب الإشارات الجسدية والعاطفية التي يعتمد عليها اللاعبون في قراءة الخصم.

ويُنظر إلى هذا الإنجاز بوصفه خطوة إضافية في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، وقدرته المتزايدة على اتخاذ القرار والتفاعل في بيئات تنافسية معقدة.