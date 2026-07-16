دراسة: حمية غذائية قد تعزز هرمونات الشبع وتدعم الشيخوخة الصحية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن نظام غذائي أطلق عليه الباحثون اسم “حمية طول العمر”، قد يسهم في تعزيز مستويات هرمونات الشبع الطبيعية في الجسم، وتقليل تراكم الدهون، وتحسين مؤشرات الصحة الأيضية، بما يدعم الشيخوخة الصحية ويحد من بعض مظاهر الضعف المرتبطة بالتقدم في العمر.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أمس الأربعاء، نقلاً عن نتائج الدراسة، أن باحثين من كلية ليونارد ديفيس لعلم الشيخوخة بجامعة جنوب كاليفورنيا صمموا هذا النظام، بهدف تحقيق توازن بين إطالة فترة الحياة الصحية والحفاظ على القوة الجسدية، مع تجنب بعض الآثار المرتبطة باستخدام أدوية إنقاص الوزن، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي وفقدان الكتلة العضلية.

واعتمدت الحمية على مبادئ النظام الغذائي المتوسطي، مع تعديلات تشمل تقليل بعض الأحماض الأمينية، وزيادة نسبة الكربوهيدرات، والحفاظ على مستوى معتدل من الدهون الصحية، إضافة إلى تعزيزها بعنصر الميثيونين، وهو حمض أميني أساسي يشارك في عدد من العمليات الحيوية في الجسم.

وقارن الباحثون تأثير هذا النظام لدى الفئران مع نظام غذائي غربي غني بالسكريات والدهون المصنعة، ونظام الكيتو منخفض الكربوهيدرات والغني بالدهون، بهدف تقييم تأثير الأنظمة الغذائية المختلفة في الوزن والصحة الأيضية.

وأظهرت النتائج أن الحمية المدعومة بالميثيونين حققت أفضل النتائج بين الأنظمة التي خضعت للاختبار، إذ ساعدت في خفض كتلة الدهون وتقليل مؤشرات الضعف وتحسين صحة القلب وعمليات الاستقلاب، كما ارتبطت بارتفاع مستويات هرمون الشبع الطبيعي وزيادة هرمون يساعد في تعزيز حرق الدهون وتحسين حساسية الأنسولين.

وتمثل هذه النتائج مرحلة أولية، ما يتطلب المزيد من الدراسات لتحديد مدى تأثير هذه الحمية في صحة الإنسان، وإمكانية اعتمادها نهجاً غذائياً طويل الأمد للحد من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.