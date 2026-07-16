بريطانيا تفتح تحقيقاً مع “تيك توك” بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار

لندن-سانا

أطلقت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية “أوفكوم” اليوم الخميس تحقيقاً في تطبيق “تيك توك”، لبحث مدى التزام وحدته في المملكة المتحدة بإجراءات حماية الأطفال من المحتوى الضار على المنصة.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: إن التحقيق يهدف إلى التحقق مما إذا كانت تيك توك تمتلك آليات فعالة لتحديد أعمار المستخدمين، وما إذا كانت تطبق أنظمة وإجراءات كافية لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الذي قد يشكل خطراً عليهم.

ويأتي التحقيق بعد دخول إجراءات حكومية بريطانية جديدة حيز التنفيذ، تضمنت قيوداً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، إضافة إلى ضوابط على منصات الألعاب وخدمات البث المباشر.

وكانت الهيئة البريطانية أشارت في أيار الماضي إلى أن أنظمة الحماية التي تعتمدها تيك توك ومنصات أخرى، بينها يوتيوب، لا تزال غير كافية لحماية الأطفال من المحتوى الضار، لافتة إلى أن خوارزميات التوصية قد تعرض القاصرين لمواد غير مناسبة.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل تحقيقاً رسمياً مع تيك توك منذ شباط 2024 بموجب قانون الخدمات الرقمية، للتحقق من مدى التزام المنصة بقواعد حماية الأطفال وشفافية الإعلانات وإدارة المخاطر المرتبطة بتصميم المنصة وخوارزمياتها.