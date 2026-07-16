إنقاذ 30 حوت بيلوغا بعد إغلاق متنزه كندي

واشنطن-سانا

وافقت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي على تنفيذ عملية لنقل ما يصل إلى 30 حوت بيلوغا من متنزه مارينلاند في منطقة شلالات نياغرا الكندية، بعد إغلاقه العام الماضي وتعذر مواصلة رعاية الحيوانات الموجودة فيه.

وذكرت شبكة CNN أمس الأربعاء أن الخطة تقضي بنقل 28 حوتاً إلى أحواض مائية أمريكية معتمدة، فيما سينقل حوتان إلى إسبانيا، وذلك بعد استكمال الفحوص البيطرية والتأكد من قدرتهما على تحمل عملية النقل.

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ العملية يخضع لعدد من الاشتراطات، في مقدمتها تأكيد طبيب بيطري أن الحالة الصحية لكل حوت تسمح بنقله، إضافة إلى الالتزام بمعايير ولوائح رعاية الحيوان المعتمدة في الولايات المتحدة.

وأشار ممثل عن الأحواض المائية الأمريكية المشاركة في العملية إلى أن التحضيرات ستستغرق عدة أسابيع، مؤكداً أن الحفاظ على سلامة الحيتان سيظل أولوية في جميع مراحل النقل.

وتعد حيتان البيلوغا من الثدييات البحرية الاجتماعية التي تعيش في المياه القطبية وشبه القطبية، فيما تواجه بعض تجمعاتها ضغوطاً متزايدة نتيجة التغيرات البيئية والأنشطة البشرية، ما دفع إلى إدراجها ضمن الأنواع المهددة في بعض مناطق انتشارها.